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Генсек НАТО прокоментував заяву Росії про відступ із Херсона

Надія Клочко
glavcom.ua
Генсек НАТО прокоментував заяву Росії про відступ із Херсона
Генсек НАТО наголосив, що вихід окупантів із Херсона стану ще однією перемогою України
фото з відкритих джерел

Очільник НАТО вважає, що ситуація навколо Херсона стане зрозумілою протягом найближчих декількох днів

Відхід російських військ з правобережної Херсонщини стане ще однією перемогою України у війні проти РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Римі.

Глава Північноатлантичного альянсу зазначив, що Росія перебуває під важким тиском.

«Ми взяли до уваги оголошення Росії про відступ з Херсона. Ми повинні подивитися, як буде розвиватися ситуація на місці найближчими днями. Але що очевидно – Росія перебуває під важким тиском. Якщо вони залишать Херсон – це буде ще одна перемога України», – заявив він.

Столтенберг також зазначив, що українські сили продемонстрували здатність відтісняти російські війська та звільняти свої території.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт

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Теги: росія НАТО війна Херсон Єнс Столтенберг

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