ЗСУ звільнили ще два населених пункти на Херсонщині (відео)

Генштаб поки офіційно не повідомляв про звільнення цих населених пунктів

Брускинське та Киселівка повернулися під контроль України

Село Брускинське Бериславського району Херсонщини повернулося під контроль України. Відповідне відео Збройні сили України опублікували в соцмережах.

Брускинське російські терористи окупували 24 лютого 2022 року. 30 липня Оперативне командування «Південь» повідомило про ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади окупантів у Брускинському.

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Також у мережі з’явилося відео, де українські захисники зайшли в село Киселівка у Чорнобаївській сільській громаді Херсонщини. Від Киселівки вже зовсім недалеко до аеропорту Херсону та Чорнобаївки.

Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році село Киселівка потрапило під російську окупацію. За даними Генерального штабу ЗСУ, 29 квітня у Киселівці відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Причини міжетнічного конфлікту полягали в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з кадирівцями.

Зазначимо, що Генштаб поки офіційно не повідомляв про звільнення цих населених пунктів.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.