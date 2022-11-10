Російський лендліз під Херсоном: відео нових трофеїв ЗСУ

Українські воїни захопили ще один російський танк під Херсоном

Окупанти тікають із Херсонщини, кидаючи техніку

Українські воїни неподалік від Херсона здобули новий трофей – танк Т-72Б3. Відео, як українські військові буксирують трофейний танк оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Журналіст зазначив, що для буксирування здобутого на Херсонщині трофею військові використали танк, який також був захоплений у росіян раніше.

«Символічне відео дня - російський ленд-ліз під Херсоном! Трофейний танк Т-72Б3М, який раніше був захоплений та воює у складі 28-ї механізованої бригади, «перегруповує» тільки що захоплений ще один Т-72Б3 з протиракетним «мангалом» на башті, який теж буде включено до складу наших танкістів. Трофей потрапив до наших воїнів біля села Посад-Покровське під Херсоном», – розповів він.

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Бутусов наголосив, що наступ українців продовжується, а уславлені у РФ повітряно-десантні війська, які зосереджені під Херсоном, «кидають усе, що заважає втечі». Водночас журналіст зауважив, що місцевість щільно замінована, це пригальмовує темпи наступу українських військових.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.