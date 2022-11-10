Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прокоментував контрнаступ у Херсоні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський прокоментував контрнаступ у Херсоні
Президент анонсував неприємний сюрприз для ворогів 
фото з відкритих джерел

«Кроки виконуються в тиші» 

Українські захисники працюють над звільненням території нашої країни, зокрема і Херсона, зберігаючи інформаційну тишу, аби їхні наступні кроки були невідомими для росіян. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

«Я спробую відповісти, щоб не відповідати. Сплановані військові кроки, вони народжуються достатньо голосно у вузькому колі, але виконуються в тиші. Я б дуже хотів, щоб це було неприємним сюрпризом для ворога», – сказав він.

Зеленський додав, що суспільство у будь-якому випадку повинно знати, що Україна працює над тим, аби робити «серйозні кроки з позитивним результатом». 

Нагадаємо, наразі рашисти тікають із окупованого Херсона, але Банкова попереджує: це може бути провокація, не варто розслаблятися. Вивід ворожих військ із Херсона може бути пасткою. Водночас експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані: український контрнаступ на херсонському напрямку вдався, відхід із міста є наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню головних артерій постачання.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Наразі триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області. 

Читайте також:

Теги: Херсон Україна президент військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не варто забувати: росіяни роблять все всупереч власним заявам 
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
Сьогодні, 12:03
Сили оборони України продовжують ведення активних дій на Херсонщині та Миколаївщині
Генштаб уперше прокоментував ймовірний вихід окупантів із Херсона
Сьогодні, 12:14
Маляр: «російсько-українська війна дуже красномовно демонструє, що це війна минулого з майбутнім»
Маляр на прикладі Херсонщини пояснила, чому рашисти безнадійно відсталі
Сьогодні, 13:10

Політика

Зеленський прокоментував контрнаступ у Херсоні
Зеленський прокоментував контрнаступ у Херсоні
Саміт G20: ЗМІ повідомили, чи братиме участь Зеленський
Саміт G20: ЗМІ повідомили, чи братиме участь Зеленський
Зеленський повідомив, що допомогло зупинити наступ окупаційних військ
Зеленський повідомив, що допомогло зупинити наступ окупаційних військ
Задовольняють шкурні інтереси. Представниця «Слуги народу» розказала, чим займаються депутати під час війни
Задовольняють шкурні інтереси. Представниця «Слуги народу» розказала, чим займаються депутати під час війни
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
38K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
23K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану
23K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
14K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
13K
Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту