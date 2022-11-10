Зеленський прокоментував контрнаступ у Херсоні

«Кроки виконуються в тиші»

Українські захисники працюють над звільненням території нашої країни, зокрема і Херсона, зберігаючи інформаційну тишу, аби їхні наступні кроки були невідомими для росіян. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

«Я спробую відповісти, щоб не відповідати. Сплановані військові кроки, вони народжуються достатньо голосно у вузькому колі, але виконуються в тиші. Я б дуже хотів, щоб це було неприємним сюрпризом для ворога», – сказав він.

Зеленський додав, що суспільство у будь-якому випадку повинно знати, що Україна працює над тим, аби робити «серйозні кроки з позитивним результатом».

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Нагадаємо, наразі рашисти тікають із окупованого Херсона, але Банкова попереджує: це може бути провокація, не варто розслаблятися. Вивід ворожих військ із Херсона може бути пасткою. Водночас експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані: український контрнаступ на херсонському напрямку вдався, відхід із міста є наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню головних артерій постачання.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Наразі триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

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