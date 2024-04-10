Допомога Україні: глава МЗС Британії зустрівся з Трампом

Кемерон вважає, що США і Європа повинні об'єднатися для захисту України від російської агресії

Кемерон вкотре закликав американських законодавців розблокувати пакет допомоги для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Вашингтона зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом та говорив про допомогу Україні. Про це пише Politico.

Під час свого візиту до США Кемерон вкотре закликав американських законодавців розблокувати пакет допомоги для України, заявивши, що для України немає нічого важливішого, ніж додаткова допомога, яку зараз розглядає Конгрес.

«Я приїхав сюди без наміру говорити комусь, що робити, або втручатися в політичні та інші процеси в США. Я просто приїхав сюди як великий друг, що вірить у цю країну, і я вірю, що виділити ці кошти й дозволити їхнє ухвалення – глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки, вашого майбутнього і майбутнього всіх ваших партнерів», – зазначив міністр закордонних справ Британії.

Однак, як пише The Guardian, спроба Девіда Кемерона переконати експрезидента Дональда Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі $60 млрд, схоже, провалилася.

Під час приватної вечері у маєтку Трампа у Флориді, Кемерон закликав Трампа визнати, що в інтересах США, щоб Володимир Путін не отримав «винагороду» за захоплення земель в Україні.

Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону.

Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

На спільній пресконференції Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен повторили свої заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги. Кемерон сказав, що він дуже емоційно ставиться до того, що США і Європа повинні об'єднатися для захисту України від російської агресії.

«Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?» – заявив британський міністр.

Однак аргументи Кемерона – як раціональні, так і емоційні – схоже, наштовхнулися на боротьбу за владу всередині Республіканської партії, пише The Guardian.

Радикальні республіканці, що виступають проти допомоги Україні, продовжують погрожувати Джонсону відставкою, якщо він поставить пакет допомоги на голосування.

Нагадаємо, очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.