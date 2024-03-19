Передача заморожених активів Росії для потреб України: Bloomberg назвало ймовірну дату

Bloomberg: Євросоюз у липні почне перераховувати Україні прибуток від російських активів





Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на проєкт документа.

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Глави МЗС країн Євросоюзу на засіданні у понеділок не ухвалили остаточного рішення щодо використання доходів від російських активів. При цьому вони домовилися виділити додаткові п'ять мільярдів євро до Європейського фонду миру на військову допомогу Києву, а також підтримку тренувальних місій.

«ЄС підготував законодавство, за яким Україна почне отримувати прибуток від заморожених російських активів уже у липні», – йдеться у повідомленні агентства. Водночас джерела Bloomberg зазначили, що деякі країни ЄС неохоче підтримують цю ініціативу. Як зазначає агентство, їхня позиція може «затримати прогрес» у відповідності до передачі цих коштів Україні.

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У понеділок голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що частина доходів від заморожених в ЄС російських активів може піти до Європейського фонду миру для прямого надання військової допомоги Україні або допомоги у налагодженні її оборонного виробництва. Боррель надасть країнам ЄС проєкт офіційного документа для використання доходів від російських активів найближчими днями.

Після початку війни в Україні Європейський Союз та країни G7 заморозили майже половину російських валютних резервів на суму приблизно 300 мільярдів євро. Близько 200 мільярдів перебуває в ЄС – переважно на рахунках бельгійської Euroclear. У жовтні 2023-го компанія повідомила, що за дев'ять місяців заробила близько трьох мільярдів євро як відсотки на інвестуванні російських активів, що потрапили під санкції.

Наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала акумулювати доходи, отримані таким чином, на окремих рахунках в очікуванні подальших пропозицій. Передбачається, що ці гроші можуть передати на допомогу Україні.

У середині лютого Рада ЄС ухвалила рішення про зберігання прибутку від заморожених резервів для використання на користь України. У ньому йдеться про те, що центральні депозитарії, які володіють активами Банку Росії на суму понад мільйон євро, повинні окремо враховувати залишки коштів, накопичені внаслідок санкцій Євросоюзу. Вони не зможуть використовувати отримані від них доходи на власний розсуд і повинні зберігати їх на окремих рахунках.

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Крім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України. Про це The Guardian повідомили високопосадовці ЄС на умовах анонімності.

За словами джерел, посадовці Єврокомісії готові висунути на розгляд держав-членів ЄС юридично обґрунтовану пропозицію, можливо, до саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі наступного четверга.

Неназваний високопосадовець ЄС сказав виданню, що заморожені в Європі російські активи, ймовірно, принесуть від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків у період до кінця 2027 року, залежно від динаміки світових процентних ставок.