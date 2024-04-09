Допомога Україні: Кемерон їде до США на розмову із Конгресом

Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів. Також він зустрінеться з Дональдом Трампом

Девід Кемерон: «Успіх України та невдача Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки»

Сьогодні, 9 квітня, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрінеться з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США, а також проведе пресконференцію з законодавцями в Конгресі. Він закликатиме ухвалити пакет допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Кемерон заявив, що зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме його ініціювати голосування за виділення необхідного пакету коштів Україні.

«Успіх України та невдача Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки», – заявив Кемерон.

Він також наголосив, що важливо продемонструвати очільнику Росії, що агресія не окупається. «Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї», – додав він.

У міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів. Також він зустрінеться з Дональдом Трампом.

Повідомляється, що під час візиту до США глава МЗС Британії також наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні «військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році».

Раніше повідомлялося, що очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел.