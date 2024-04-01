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Білий дім прокоментував зв'язок «гаванського синдрому» з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Білий дім прокоментував зв'язок «гаванського синдрому» з РФ
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що питання «гаванського синдрому» продовжать комплексно вивчати відповідні служби
фото з відкритих джерел

Карін Жан-П'єр уточнила, що президент США Джо Байден зробив пріоритетним питання розслідування випадків «гаванського синдрому» в американських дипломатів

Розвідка США не дійшла висновків про те, що «гаванський синдром» в американських дипломатів якимось чином пов'язаний з Росією. Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

До прессекретарки Білого дому звернулися із проханням прокоментувати інформацію, яка нещодавно з'явилася у ЗМІ, щодо причетності російських спецслужб до «гаванського синдрому» в американських дипломатів.

«Я буду дуже обережна в цьому питанні. Розвідувальна спільнота (США – ред.) не дійшла такого висновку», – відповіла вона.

Карін Жан-П'єр уточнила, що президент США Джо Байден зробив пріоритетним питання розслідування випадків «гаванського синдрому» в американських дипломатів. При цьому глава держави доручив відправити на лікування всіх, хто має симптоми «гаванського синдрому».

Прессекретарка Білого дому зазначила, що питання «гаванського синдрому» продовжать комплексно вивчати відповідні служби.

Нагадаємо, що агенти російської військової розвідки (ГРУ) приїжджали в міста, де в американських дипломатів з часом виявляли «гаванський синдром».  Журналісти спираються, серед іншого, на заяви жертв, російські урядові документи, дані про пересування та місцеперебування.

«Гаванський синдром» отримав свою назву після одного з наймасштабніших інцидентів, що стався 2016 року в кубинській столиці Гавана. Багато американських і канадських співробітників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем.

Дипломатам раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск (іноді біль) у вухах, напади нудоти й паніки, відчуття дивних звуків – або гучного шуму, або дуже високого звуку, схожого на стрекотіння коника, після чого їх місяцями або навіть роками переслідували наслідки: затуманена свідомість, проблеми з концентрацією, втрата рівноваги на рівному місці, гіперакузія (хвороблива чутливість до звуків), проблеми зі сном. 

2018 року The New York Times опублікувала гіпотезу про мікрохвильове випромінювання, за яким можуть стояти спецслужби Росії. У 2020 році видання Politico написало, що у США вивчають можливу роль російського ГРУ в атаках із застосуванням «спрямованої енергії» проти американських чиновників по всьому світу.

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Теги: розвідка росія США Джозеф Байден хвороба російські агенти

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