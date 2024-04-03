Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій

Уряд виділив 1,1 млрд грн для зведення фортифікацій в Донецькій області

2 квітня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про виділення додаткових 5,6 мільярда гривень для зведення фортифікаційних споруд. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначив, що з них 1,1 млрд грн для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн – для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.

«Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Очільника Запорізької ОВА уточнив, що відповідне будівництво проводять зранку і продовжують пізно ввечері.

До слова, на Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.