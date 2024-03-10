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Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
фото ілюстративне

Окупанти увечері запустили безпілотники, які атакували українські міста протягом ночі

У ніч на 10 березня окупанти атакували Україну безпілотниками. Вибухи лунали в Одесі, на Миколаївщині та Хмельниччині. Борис Джонсон таємно зустрівся із другом Путіна у Венесуелі. США пригрозили Raiffeisen Bank санкціями. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 березня, щоб ви були в курсі подій. 

Нічна атака «Шахедів»

У Києві та низці областей України вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Ще з вечора 9 березня Повітряні сили повідомили про загрозу для південних областей. В Одесі та в Снігурівці на Миколаївщині пролунали вибухи. 

Близько 0:30 тривога поширилася на Київщину. О 1:25 тривогу оголошено в Києві. Станом на 1:55 відбій оголосили у Києві та низці областей. Однак для деяких регіонів загроза ще зберігається.

Вибухи на Хмельниччині

Близько 4:50 10 березня на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

У Хмельницькій області повітряна тривога була оголошена о 03:55. Відбій було оголошено після 5:00.

Джонсон таємно зустрівся із другом Путіна у Венесуелі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого місяця таємно літав до Венесуели для неофіційних переговорів з її лідером Ніколасом Мадуро. Про це пише The Times. 

Джонсон говорив з Мадуро про війну в Україні на тлі інформації, що багата на нафту республіка може постачати зброю або надавати іншу військову підтримку Росії. Колишній прем'єр Британії також обговорював умови нормалізації відносин з Великою Британією, яка не визнає легітимність адміністрації Мадуро.

Наближені до колишнього прем'єр-міністра джерела кажуть, що він все вважає Мадуро диктатором, який порушує права людини, і що розмова була «дорогою з одностороннім рухом», оскільки він передав чіткий набір меседжів.

Мадуро неодноразово висловлював підтримку Росії після вторгнення в Україну, звинувачуючи у війні НАТО. Минулого місяця Сергій Лавров, міністр закордонних справ Путіна, відвідав Венесуелу, де пообіцяв посилити співпрацю у видобутку нафти, розробці газових родовищ, сільському господарстві, медицині та фармацевтиці.

США пригрозили Raiffeisen Bank санкціями

Сполучені Штати можуть ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Про це пише EUobserver.

Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

Зазначається, що австрійська фінансова структура має на території Росії 490 філій, де працює близько 10 тис. осіб. У 2023 році банк зароби в у Росії 1,3 млрд євро. Банк сплачує податки у російський бюджет та надає пільгові кредити російським військовим, які воюють проти України. Raiffeisen Bank внесений до списку спонсорів війни.

Глава МЗС Британії пояснив, чому не варто відправляти західні війська в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що не потрібно відправляти західні війська в Україну, бо вони можуть стати мішенями для російських військових. Про це він заявив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung.

Журналісти запитали британського міністра, чи вважає він розумним виключати можливість відправки військ в Україну в нинішній ситуації.

«Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів», – відповів Кемерон.

На його думку, розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для Росії.

«Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна», – пояснив Девід Кемерон.

Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор

Папа Римський Франциск заявив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив слова Папи, заявивши, що той закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Так пояснює його слова про білий прапор .

За його словами, Папа Римський Франциск використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Маттео Брунів додав, що в іншій частині інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа заявив, що «Переговори ніколи не є капітуляцією».

Теги: вибух окупанти санкції бюджет Папа Римський Девід Кемерон Борис Джонсон переговори тривога

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