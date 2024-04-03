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Британія готує гучне звернення до членів НАТО: як це вплине на Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Британія готує гучне звернення до членів НАТО: як це вплине на Україну
Кемеронпереконаний, що України сьогодні сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли
фото з відкритих джерел

Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значні кроки на шляху до членства в Альянсі. 

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності. Про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, повідомили в МЗС Британії. 

Кемерон наголосить на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.

«Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил», — йдеться у повідомленні МЗС Британії.

Як зазначається, усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значні кроки на шляху до членства в Альянсі. 

«Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні. Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу», — стверджує Кемерон.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел.

За словами співрозмовника агентства, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

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Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.

З верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін після перемоги на так званих виборах у РФ, зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО. 

До слова, російська влада продовжує створювати інформаційні умови для виправдання можливої ескалації РФ проти країн НАТО в майбутньому.

Теги: НАТО війна Девід Кемерон Велика Британія Україна

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