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Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard
Німеччина продовжує постачати Україні танки Leopard 1A5
фото із відкритих джерел

Києву передали 55 танків Leopard 1A5 та 18 Leopard 2A6

Україні було передано 55 танків класу Leopard 1A5 та 18 танків класу Leopard 2A6, заявила парламентський статс-секретар Міноборони Німеччини Сімтьє Меллер. Таку інформацію вона надала відповідаючи на парламентський запит члена бундестагу від партії BSW («Союз Сари Вагенкнехт») За її словами, уряд України гарантував, що витрати на ремонт цих основних бойових танків будуть здійснені.

«Основні бойові танки Leopard 1A5 передані у розпорядження України: 55 штук. Основні бойові танки Leopard 2A6 передані у розпорядження України: 18 штук. Уряд України гарантував, що витрати на ремонт цих основних бойових танків будуть покриті», – зазначила вона.

Парламентський статс-секретар додала, що подальша відповідь на запитання «не може бути дана у відкритій формі» у зв'язку з грифом секретності. «Відповідь федерального уряду на це питання (...) дозволила б зробити негативні висновки про можливості та можливості Бундесверу, його союзників та відповідної промисловості. Це особливо чутливо у світлі війни в Україні», – пояснила Меллер.

До слова, британські танки Challenger 2, які ЗСУ отримали від Британії, не годяться для реалій російсько-української війни. Це у своїй публікації доводить оглядач Forbes Девід Акс. Аналітик підкреслює, що британська армія має в строю виключно танки Challenger 2. Його успішно використовували під час війни в Іраку 2003-го року. Однак для України Challenger 2 не підійшов через цілий ряд чинників. Зокрема, Challegner 2 не мобільні, на них відсутній додатковий динамічний захист, вони мають нарізну гармату, яка потребує окремих боєприпасів, а також кількість переданих танків – занадто мала.

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Теги: Німеччина Міноборони армія партії ремонт боєприпаси Forbes танки

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