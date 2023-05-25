Глава МЗС відвідав Ефіопію: чого очікувати українцям

Візит Дмитра Кулеби став першим в історії візитом глави МЗС України до штаб-квартири Африканського Союзу

Україна започатковує системну співпрацю із Африканським Союзом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Ефіопії, де провів у столиці країни Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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Зустрічі відбулися напередодні Дня Африки, який відзначають 25 травня. Візит Кулеби став першим в історії візитом глави МЗС України до штаб-квартири Африканського Союзу.

Кулеба розповів Азалі Ассумані та Мусі Факі Махамату про курс України на активізацію відносин із країнами Африки, який «дозволить створити нові взаємовигідні можливості для наших держав, бізнесу та громадян». Міністр підкреслив, що Україна вже суттєво активізувала взаємодію з країнами Африки в міжнародних організаціях, нарощує співпрацю у галузі продовольчої безпеки, активно ділиться досвідом української воєнної дипломатії та протидії інформаційним загрозам.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі в Аддис-Абебі фото: МЗС України

Глава української дипломатії привернув увагу до негативних наслідків агресії Росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на харчі, активізації діяльності ПВК «Вагнер», падіння соціально-економічних показників.

Кулеба зазначив, що в межах гуманітарної програми президента України Grain from Ukraine упродовж грудня 2022 року — березня 2023 року український уряд відправив шість кораблів із вантажем.

Так, 170 тисяч тонн пшениці вирушили до Сомалі, Кенії, Ефіопії та Ємену. Ефіопія отримала 90 тисяч тонн, Ємен — 30 тисяч, Кенія та Сомалі — по 25 тисяч. Найближчим часом планується відправлення суден із агропродукцією й до інших країн, які потребують допомоги.

Кулеба наголосив, що завдяки функціонуванню Чорноморської зернової ініціативи станом на початок травня цього року до країн Африки було експортовано 123 судна із 3,3 мільйона тонн сільгосппродукції. Це, зокрема, дозволило стабілізувати ситуацію з продовольством у низці африканських країн.

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Сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації на всіх рівнях між урядом України та Комісією Африканського союзу.

Дмитро Кулеба наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру президента Володимира Зеленського, яка була, зокрема, відображена в положеннях резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр також закликав Африканський Союз вимагати від Росії, аби вона припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та зрештою припинила блокаду українських портів.

Нагадаємо, що глава МЗС розпочав друге турне країнами Африки.