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Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мешканці Черкас провели в останню путь офіцера ЗСУ та журналіста Володимира Мукана (відео)
На початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан добровільно вирушив на війну
фото: Facebook Володимир Мукан

На площі Слави зібралися десятки людей, щоб попрощатися з українським воїном

У Черкасах попрощалися з офіцером Збройних сил України та журналістом Володимиром Муканом. Захисник країни загинув 28 квітня під Бахмутом під час боїв проти російських окупаційних військ. Про це повідомляє Obozrevatel.

До повномасштабної війни Володимир Мукан працював журналістом та редактором у різних виданнях. Також він був співорганізатором найбільшого ретро-фестивалю в Україні Old Car Land.

Загиблий воїн був аспірантом, випускником та співробітником навчально-наукового інституту філології, автором ідеї "Філологічний календар". Володимир загинув від осколкового поранення в шию та ногу під час бойового завдання.

На початку повномасштабного вторгнення Володимир Мукан добровільно вирушив на війну. Спочатку був стрільцем у батальйоні черкаської територіальної борони. Пройшов бої за Попасну на Луганщині. Потім служив у експериментальному підрозділі тероборони. 29 березня отримав звання молодшого лейтенанта, а загинув за місяць. Мукан посмертно отримав звання лейтенанта.

Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється.

До слова, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох. Росія може застосувати ракети зі стратегічного запасу, який раніше не збиралася чіпати, оскільки доведена до відчаю.

 

Теги: похорон Черкаси Україна ЗСУ

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