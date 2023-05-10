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Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
Ірландія допоможе українським біженцям по поверненню додому
фото з відкритих джерел

Гроші українцям будуть надходити протягом визначеного часу після виїзду з країни

 

Уряд Ірландії не виключає фінансової допомоги українським біженцям при виїзді з країни, коли завершиться термін дії директиви про тимчасовий прихисток. Документ Міністерства юстиції, представлений на комітеті Кабінету міністрів з питань України, окреслив низку стратегій для розгляду державами ЄС. Про це пише місцеве видання Іrish Examiner.

Захист українцям надано до березня 2024 року, але можливе подальше продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. До того ж, держава виділила категорії населення, яким дозволять залишитися після завершення дії тимчасового захисту.

Уряд країни розглядає можливість продовження фінансової підтримки українців після добровільного повернення до України.

Ще один варіант, який розглядає влада держави: дозволити проживання тим, хто навчається або ж працює. Причому питання щодо школярів поки вивчається. Також залишитися в Ірландії зможуть ті, хто не може повернутися за станом здоровʼя. Громадяни України в Ірландії отримують допомогу з безробіття, а старші люди (яким понад 66 років) – додаткові соціальні виплати.

«Країни ЄС повинні будуть або підтримати українців, щоб залишитися в ЄС після надання тимчасового захисту, або підтримати українців, щоб повернутися додому та відбудувати Україну, або «можливо, поєднати обидва підходи», – пише видання.

У Ірландії вважають, що уряди країн, де знаходяться біженці, також мають дослідити, як підтримати життєздатну програму повернення для українців, які хочуть повернутися додому, особливо в контексті потенційно затяжної війни, де також необхідно брати до уваги здатність української влади реінтегрувати громадян.

Нагадаємо, на наступний день після повномасштабного вторгнення Ірландія відкрила свої кордони для біженців з України. Зараз у країні тимчасово проживає близько 70 тисяч українців, які отримують всебічну підтримку від уряду.

Нещодавнє опитування українців організацією «Ukrainian Action» в Ірландії показало що:

41% респондентів планують залишитися в країні назавжди,
32% – поки не впевнені у своїх планах,
24% опитаних мають намір повернутися додому, в Україну.
Варто зауважити, що захист українцям надали до березня 2024 року, але можливе його подальше продовження до березня 2025 року.

Нагадаємо Збройні сили України навчатимуться знешкоджувати бомби та розміновувати територію разом із іранськими військовими. Про це заявив начальник штабу сил оборони Ірландії генерал-лейтенант Шон Кленсі, передає Irish Times.

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Теги: Ірландія держава безробіття влада населення біженці Україна гроші

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