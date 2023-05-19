Окупанти просунулися в Мар’їнці: бої йшли фактично в центрі міста

Ворог несе значні втрати – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється

Найгарячіше на фронті зараз на трьох напрямках – Авдіівськім, Мар’їнськім та Бахмутськім. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Авдіївський і Мар‘їнський – коли ви читаєте військові зведення, то там ще можете зустріти узагальнюючу назву «Таврійський напрямок». Це зона відповідальності генерала Тарнавського. Там зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіівку та Мар’їнку», – йдеться в повідомленні.

На Авдіівському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто. Але бійці ЗСУ стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку.

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«У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, йшли бої фактично в центрі, але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу. Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста - на півночі і півдні», – зазначає Маляр.

Ворог несе значні втрати на цих напрямках – як в живій силі, так і в техніці, але не зупиняється.

Нагадаємо, триває 450-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура