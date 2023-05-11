Заступник глави МЗС Мельник знову може стати послом
МЗС України, а також сам Андрій Мельник цю інформацію наразі не коментували
У пресслужбі МЗС Бразилії у четвер, 11 травня, повідомили, що схвалили призначення Андрія Мельника послом України у країні. Ця посада зараз є вакантною.
«Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання згоди на призначення пана Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії», – йдеться в повідомленні.
МЗС України, а також сам Андрій Мельник цю інформацію наразі не коментували.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олександра Карасевича новим послом України в Естонії.
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