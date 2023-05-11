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Заступник глави МЗС Мельник знову може стати послом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заступник глави МЗС Мельник знову може стати послом
Андрій Мельник був послом України в Німеччині з 2014 по 2022 рік
фото: ТСН

МЗС України, а також сам Андрій Мельник цю інформацію наразі не коментували

У пресслужбі МЗС Бразилії у четвер, 11 травня, повідомили, що схвалили призначення Андрія Мельника послом України у країні. Ця посада зараз є вакантною.

«Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання згоди на призначення пана Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії», – йдеться в повідомленні.

МЗС України, а також сам Андрій Мельник цю інформацію наразі не коментували.

Андрій Мельник – український дипломат. Був надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині з 19 грудня 2014 по 9 липня 2022 року. З 18 листопада 2022 року призначений заступником глави МЗС України.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олександра Карасевича новим послом України в Естонії

Теги: посол Україна Бразилія

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