У Конгресі США зареєстрували резолюцію «Перемога України»: про що йдеться у документі

Проєкт вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України

Сьогодні, 25 квітня, презентували проєкт резолюції Конгресу США під назвою Перемога України.

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В ньому йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва всіх територій у міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

«Палата представників вважає, що мир, принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці США; і заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити, що РФ виплатить Україні репарації; а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну; тим часом керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення», – йдеться у тексті резолюції про Перемогу України.

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Співавтор документа конгресмен Джо Вілсон зауважив, що проєкт вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України. Він впевненний, що проєкт отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі.

Крім того, законодавці вирішили негайно внести цей документ, щоб дати більше часу на його розгляд протягом сесійного року у Конгресі.

Триває 427-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.