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Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
Потужний оборонний пакет від США та визнання терористичною ПВК «Вагнера»
фото: Офіс Президента

Зеленський розповів, що сьогодні всі змогли побачити – коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу

Президент Володимир Зеленський 9 травня традиційно звернувся до українців: окремо подякував парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи «Вагнер». 

«Це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений», – повідомив президент України.

Глава держави подякував Повітряним силам та наголосив, що сили оборони продовжують стримувати російських окупантів. 

Зеленський наголосив, що відтепер, коли правдива історія нашої держави стає відомою всім, то суспільство зможе бачити послідовність подій з нової перспективи та зрозуміти їх справжній сенс.

«Учора, 8 травня, Європа та світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла.
А сьогодні, 9 травня, Україна разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановує досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом», – зазначив президент.

Він заявив, сьогодні День Європи Україна відзначала разом з Європою.

«Візит Урсули фон дер Ляєн, пані Президентки Європейської комісії, був і символічним саме в цей день, і дуже продуктивним. Ми обговорили й нашу оборону – те, чого маємо досягти, і те, чого очікуємо від партнерів. Обговорили санкційний тиск на Росію, активно готуємо разом із Європою 11-й санкційний пакет проти Росії. Обговорили наші політичні перспективи у європейській інтеграції. Звичайно, обговорили й експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС. Маємо подолати її в чіткому дусі наявної між нами договірної бази», – повідомив Зеленський.

За його словами, не було б у нас такої об'єднаної Європи – Європи без агресій і реваншизму, Європи, що поважає різні культури, яка долає суперечки виключно у правовій площині і яка пишається різноманіттям на нашому континенті.

Він зазначив, що чим більше люди знатимуть чесну історію, тим більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями ХХ і ХХІ століть.

«Це лише питання часу, коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому, коли й російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу», – додав президент.

Глава держави зазначив, що є чергові хороші новини від партнерів.

«З того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів», – повідомив Зеленський.


Раніше повідомлялося, що Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами.

До слова, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. 

Читайте також: Зеленський у День Європи зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн (відео)

 

Теги: Європа Франція Володимир Зеленський Україна президент відео День Європи

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