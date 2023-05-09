Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)

Зеленський розповів, що сьогодні всі змогли побачити – коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу





Президент Володимир Зеленський 9 травня традиційно звернувся до українців: окремо подякував парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи «Вагнер».

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«Це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений», – повідомив президент України.

Глава держави подякував Повітряним силам та наголосив, що сили оборони продовжують стримувати російських окупантів.

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Зеленський наголосив, що відтепер, коли правдива історія нашої держави стає відомою всім, то суспільство зможе бачити послідовність подій з нової перспективи та зрозуміти їх справжній сенс.

«Учора, 8 травня, Європа та світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла.

А сьогодні, 9 травня, Україна разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановує досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом», – зазначив президент.

Він заявив, сьогодні День Європи Україна відзначала разом з Європою.

«Візит Урсули фон дер Ляєн, пані Президентки Європейської комісії, був і символічним саме в цей день, і дуже продуктивним. Ми обговорили й нашу оборону – те, чого маємо досягти, і те, чого очікуємо від партнерів. Обговорили санкційний тиск на Росію, активно готуємо разом із Європою 11-й санкційний пакет проти Росії. Обговорили наші політичні перспективи у європейській інтеграції. Звичайно, обговорили й експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС. Маємо подолати її в чіткому дусі наявної між нами договірної бази», – повідомив Зеленський.

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За його словами, не було б у нас такої об'єднаної Європи – Європи без агресій і реваншизму, Європи, що поважає різні культури, яка долає суперечки виключно у правовій площині і яка пишається різноманіттям на нашому континенті.

Він зазначив, що чим більше люди знатимуть чесну історію, тим більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями ХХ і ХХІ століть.

«Це лише питання часу, коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому, коли й російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу», – додав президент.

Глава держави зазначив, що є чергові хороші новини від партнерів.

«З того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів», – повідомив Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами.

До слова, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд.