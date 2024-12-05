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Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади
Зеленський повідомляв, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна застосувала санкції проти 19 грузинських посадовців

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Щойно підписав указ, який надає сили рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз у Грузії – протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти», – зазначив він.

За словами президента, якщо вчасно не відреагувати або якщо «відреагувати не принципово», то країни можуть «на десятиліття втратити свободу». «Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви», – додав очільник України.

Зеленський закликав партнерів теж запровадити санкції проти грузинської влади. «Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей. І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово», – каже український лідер.

Варто зазначити, що указ №816/2024 з'явився на сайті Офісу президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Проти кого запровадила санкції Україна

  1. Іванішвілі Бідзіна;
  2. Лілуашвілі Грігол;
  3. Каладзе Кахабер
  4. Чінчаладзе Міхаїл;
  5. Мдінарадзе Мамука;
  6. Гомелаурі Вахтанг;
  7. Парцхаладзе Отар;
  8. Рухадзе Іраклій;
  9. Мурусідзе Леван;
  10. Джапарідзе Віктор;
  11. Самхарадзе Дімітрі;
  12. Хаїндрава Гіоргі;
  13. Кобахідзе Іраклій;
  14. Кобахідзе Гіоргі;
  15. Шаламберідзе Звіад;
  16. Тадумадзе Шалва;
  17. Цулукіані Теа;
  18. Карселадзе Іраклій;
  19. Бекаурі Каха.

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

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Теги: санкції Грузія протест Володимир Зеленський президент

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