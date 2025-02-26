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«Грузинська мрія» подала законопроєкт про обмеження роботи ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Грузинська мрія» подала законопроєкт про обмеження роботи ЗМІ
Провладна партія вважає, що нові правила для ЗМІ більше нагадуватимуть британську модель медіа
фото: Reuters

Розмір штрафу може сягати 0,5% річного доходу грузинського мовника

Провладна партія «Грузинська мрія» ініціювала законопроєкт про обмеження для грузинських ЗМІ. Він, зокрема, заборонить журналістам висловлювати свою позицію в ефірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грузинську «Радіо Свободу» та Sova.

Поправки до закону переглянуть стандарти авторських передач. Закон також визначатиме правила отримання/передачі інформації телекомпанією прихованим способом. Зокрема, журналістам заборонять записувати інтерв’ю або телефонні розмови з метою їх трансляції, попередньо не повідомивши про це респондента.

Участь політичного діяча чи члена політичної партії в новинах або програмі новин як ведучого, інтерв'юера чи журналіста не допускається. У новинній програмі не можна висловлювати підтримку чи осуд будь-якої політичної партії, громадського, релігійного об'єднання чи іншої зацікавленої групи.

Серед нових зобов'язань:

  • дотримання принципів «справедливості» та «неупередженості» при подачі новин (пояснення цих термінів не вказують);
  • запис інтерв’ю чи телефонної розмови без попередження;
  • заборона зйомки без попередньої згоди в навчальних закладах, лікарнях, відділках поліції чи швидкої допомоги;
  • заборона запрошувати на програму лише одного гостя, який буде «нападати» на людину поза студією.

Якщо ж ЗМІ будуть порушувати ці правила, Комісія з питань зв’язку накладатиме на них санкції та/або штрафуватиме. Розмір штрафу може сягати 0,5% річного доходу мовника, але не менше 2500 ларі (680 євро).

Провладна партія вважає, що такі правила нагадують британську модель медіа, яка забезпечує «якісне та об’єктивне мовлення у сфері медіасервісів».

Нагадаємо, грузинський парламент припинив повноваження 49 опозиційних депутатів. Йдеться про членів «Єдності – Національного руху», «Коаліції за зміни»  та «Сильної Грузії».

На цей час у парламенті з 12 мандатами залишається партія колишнього прем'єр-міністра «Гахарія за Грузію». Вона, як і інші партії, які подолали прохідний бар'єр на виборах 26 жовтня 2024 року, не визнає результати голосування легітимними та не бере участі у парламентській діяльності, проте представники цього політичного об'єднання не подавали заяви про припинення своїх повноважень.

За підсумками парламентських виборів 2024 року «Сильна Грузія» отримала 14 мандатів, «Коаліція за зміни» – 19, а «Єдність – Національний рух» – 16 мандатів. Представники трьох опозиційних об'єднань у листопаді та грудні минулого року написали заяви про дострокове припинення повноважень депутатів парламенту.

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Теги: Грузія журналіст ЗМІ штраф

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