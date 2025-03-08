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У Грузії 100 днів антиурядових протестів: тисячі людей знову вийшли на вулиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Грузії 100 днів антиурядових протестів: тисячі людей знову вийшли на вулиці
У Грузії 100 днів антиурядових протестів
скриншот з відео

Одночасно з Тбілісі сотий день протесту відзначили у Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві

7 березня у Тбілісі та інших містах Грузії тисячі людей вийшли на вулиці з нагоди 100 днів антиурядових виступів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи учасників мітингу в Х.

Під час масових акцій та протестів демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів.

Гасло протестного дня – «До кінця». Головною вимогою протестувальників є дострокові парламентські вибори. Вони також закликають до звільнення приблизно пів сотні своїх однодумців, проти яких розпочали кримінальні справи в контексті протестів.

Одночасно з Тбілісі сотий день протесту відзначили у Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві.

У Тбілісі протестувальники зібралися на різних локаціях із різними гаслами. До першого корпусу Тбіліського держуніверситету ім. Джавахішвілі студенти і викладачі прийшли, щоб заявити, що «грузинська освіта в небезпеці».

На площу Республіки протестувальники провели ходу до парламенту Грузії, де було перекрито проспект Руставелі.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

У неділю, 2 лютого, у столиці Грузії Тбілісі поновилися протести з вимогою провести перевибори в країні. Наразі вже відомо про затриманих і постраждалих. Про це повідомляє SOVA і Publika.

Як зазначається, основні події розгорталися біля торгового центру Tbilisi Mall. Там відбулося фізичне протистояння між силовиками і демонстрантами. Зокрема, мітингувальники намагалися перекрити дорогу, а співробітники правоохоронних органів вимагали звільнити її, не дозволивши протестантам реалізувати задумане.

Під час бійки кільком учасникам мітингу стало зле.

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Теги: мітинг акція протест поліція Грузія студенти

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