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Грузія скоротила термін безвізового перебування українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Грузія скоротила термін безвізового перебування українців
Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе вніс зміни до урядової постанови
фото з відкритих джерел

Громадяни України без візи зможуть перебувати в країні один рік

Термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mtavari.

Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз». вніс прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

Для тих, хто в'їхав і перебував у Грузії до 24 лютого 2025 року, термін перебування продовжується до 24 лютого 2026 року.

Спочатку термін перебування в країні обмежувався одним роком.Після початку повномасштабної війни в Україні, термін було збільшено до двох років. У квітні 2024 року Грузія збільшила його до трьох років.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.

Раніше колишній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна прагне, щоб війна перекинулася на територію його країни. Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією.

Нагадаємо, 12 березня експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі суд визнав винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Політика засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Згодом Саакашвілі назвав рішення Тбіліського міського суду «сюрпризом». На думку колишнього глави держави, цей вирок для нього є «практично довічний».

До слова, Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до чотирьох із половиною років ув'язнення за незаконне перетинання кордону у 2021 році.

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Теги: Грузія українці безвізовий режим

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