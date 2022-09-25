Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення – Генштаб
Мобілізованим росіянам обіцяють службу на Херсонщині, а відправляють на передову
фото з відкритих джерел

Військові комісаріати Російської Федерації працюють у цілодобовому режимі

Триває двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Про ситуацію на фронтах інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;
  • на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА.

У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною російським військово-політичним керівництвом, з 22 вересня військові комісаріати Російської Федерації працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

У місті Севастополь тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої «спеціальної операції».

Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків.

Вчергове підтверджено майстерність наших воїнів-артилеристів. Протягом 24 вересня в результаті вогневого впливу по об’єктах противника на тимчасово захопленій території Запорізької області, знищено близько 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

Раніше патріарх Кирило на традиційній недільній проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що в Росії мобілізують, зокрема, й чоловіків досить літнього віку, а задля підняття бойового духу мобілізованих проводжають під супровід мелодії духового інструменту.

Крім того, у мережі з’являються відео з військових комісаріатів у різних регіонах Росії, як там проводжають мобілізованих чоловіків на службу. До військкоматів приходять священники, аби благословити чоловіків, які невдовзі вирушать на війну в Україну.

Читайте також:

Теги: Авдіївка авіація Бахмут військові ворог Генштаб Запоріжжя Миколаїв Одеса озброєння Озерне окупанти Севастополь Слов’янськ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтверджено ураження авіацією 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та п'ять позицій зенітних ракетних комплексів
Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по позиціях окупантів, – Генштаб
Вчора, 18:31
ЗСУ відбили наступ ворога у районах шести населених пунктів, – Генштаб
ЗСУ відбили наступ ворога у районах шести населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках
Ще мінус 400 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Сьогодні, 09:50

Події в Україні

Харківська ОВА оцінила масштаби міграції населення області
Харківська ОВА оцінила масштаби міграції населення області
Мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення – Генштаб
Мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення – Генштаб
ЗСУ на півдні знищили два ворожі склади з боєприпасами
ЗСУ на півдні знищили два ворожі склади з боєприпасами
В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, горить автомобіль
В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, горить автомобіль
У Золотоноші районна адміністрація нагородила грамотою кота (фото)
У Золотоноші районна адміністрація нагородила грамотою кота (фото)
ЗСУ збили іранський дрон-камікадзе, яким окупанти атакували Миколаїв
ЗСУ збили іранський дрон-камікадзе, яким окупанти атакували Миколаїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
76K
Натяк Путіну? ЦРУ розкрило модель планування удару по лідеру Аль-Каїди
58K
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
21K
Тетяна Таїрова-Яковлєва: Більшість росіян впевнена, що корінням вони йдуть у Київську Русь, а це не так
20K
Загинула доброволиця «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
14K
У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, в Алчевську лунають вибухи (фото)

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Вчора, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту