Посол пояснив, чи готова Франція визнати злочини росіян в Україні геноцидом

Визначення злочинів геноцидом – це справа істориків, суддів, і це може зайняти роки

Дипломат радить не зловживати терміном «геноцид»

Питання щодо визнання на рівні французького парламенту геноциду Росії проти українців під час повномасштабної війни може стати актуальним лише після юридичної оцінки цих злочинів. Про це сказав глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен в інтерв'ю «Главкому».

Дипломат закликав не зловживати терміном «геноцид», визначенням тих чи інших злочинів геноцидом мають займатися спеціалісти.

«Юридично термін «геноцид» має абсолютно конкретне наповнення. Тому щодо визначення тих чи інших злочинів геноцидом мають висловлюватися спеціалісти, а саме судді та правники. Ми не є суддями і, до речі, не в компетенції парламенту визначати ті чи інші злочини геноцидом. Повторююсь: це мають робити спеціалісти, а ми, звичайно, допомагаємо у розслідуванні цих злочинів. Я вважаю, що не треба зловживати цим терміном. Тобто не треба перебільшувати значення слів, не дочекавшись юридичної оцінки», – сказав Етьєн де Понсен.

На зауваження, що французький парламент Франції визнав геноцид вірменського народу у 2012 році, дипломат наголосив, що наразі необхідно провести ретельне розслідування та відповідно кваліфікувати злочини росіян в Україні.

«Так, це було (визнання геноциду вірмен – «Главком»). Але ж ми не будемо зараз згадувати всі геноциди і всі воєнні злочини, які мали місце в історії. Це все ж таки справа істориків, суддів і це може зайняти роки. На даному етапі важливо провести ретельне розслідування, у чому ми допомагаємо, і кваліфікацію цим злочинам мають давати спеціалісти», – сказав глава французького дипломатичного представництва.

Як відомо, станом на сьогодні парламенти шести країн визнали злочини Росії геноцидом українського народу – це Україна, Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва, Чехія.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала декларацію про наміри співробітництва між Офісом генпрокурора та Управлінням кримінальних справ і помилувань Міністерства юстиції, Генеральною прокуратурою при Апеляційному суді Парижа та Національною прокуратурою з боротьби з тероризмом Франції. Декларація передбачає надання взаємної правової допомоги щодо діянь, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом внаслідок збройної агресії з боку Росії проти України – злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель та єврокомісар Олівер Варгелі раніше у спільній заяві порівняли російські воєнні злочини в Україні з геноцидом у Сребрениці (Боснія і Герцеговина).

Раніше Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

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