Іран знову погрожує Україні через заяву про безпілотники

Представник МЗС Ірану цинічно заявив про «готовність допомогти вирішенню кризи в Україні»

В Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв. Таку заяву зробив офіційний представник МЗС ісламської республіки Насер Канані Чафі.

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«Звинувачення одних, інших, Ірану не допоможе Україні, її народу та керівництву. Ми відкидаємо звинувачення українського керівництва… Знову наголошую: ми не беремо участі у конфлікті в Україні та готові допомогти вирішенню кризи та встановленню миру в цій країні», – цинічно заявив він.

Також у МЗС Ірану прокоментували висловлювання радника голови Офісу президентаМихайла Подоляка про «санкції, що непрацюють».

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«Ми вважаємо безвідповідальною загрозливу риторику, від якого б органу вона не виходила, і покладаємо відповідальність за юридичні та політичні наслідки таких заяв на уряд України», – додав він.

Нагадаємо, 22 грудня офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канані заявив, що засуджує «грубі висловлювання» президента України Володимира Зеленського, які він зробив під час виступу в Конгресі США. Він також висловив погрози на адресу Зеленського – «пан Зеленський повинен знати, що стратегічний терпець Ірану щодо безпідставних звинувачень не буде безмежним...».

Згодом один з генералів Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе у війні Росії проти України. Багрі вважає, що використання іранських свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.

Тим часом 12 канал ізраїльського телебачення з посиланням на західні розвідки, які стежать за військовою співпрацею Москви та Тегерану, повідомив, що Росія надасть Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на безпілотники, які вона використовує у війні проти України.