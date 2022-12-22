Іран назвав «грубими» слова Зеленського під час виступу в Конгресі
Представник Ірану заявив, що його країна нібито не постачала жодної військової техніки РФ
Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канані заявив, що засуджує «грубі висловлювання» президента України Володимира Зеленського, які він зробив під час виступу в Конгресі США. Про це йдеться на сайті іранського МЗС.
Іран заявляє, що нібито не постачав жодної військової техніки жодній із сторін для використання у конфлікті в Україні.
«Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, у тому числі України, і пан Зеленський повинен знати, що стратегічний терпець Ірану щодо безпідставних звинувачень не буде безмежним... Пан Зеленський має винести уроки з долі деяких лідерів тих країн, які користувалися підтримкою Америки», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.
Під час виступу в Конгресі він заявив, що Росія знайшла спільника в геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури.
В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.
Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.
А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.
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