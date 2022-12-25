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Іран цинічно похизувався «ефективністю» своїх безпілотників в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іран цинічно похизувався «ефективністю» своїх безпілотників в Україні
Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії, але згодом визнав
фото скріншот відео

Росія все частіше використовують безпілотники іранського виробництва для бомбардування України

Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе у війні Росії проти України. Багрі вважає,  що використання іранських свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.  Про це повідомляє Sky News.

«Крім того факту, що багато з цих тверджень можуть бути неправдивими, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рейтинг Ісламської Республіки в області безпілотників», – заявив Багрі.

В останні місяці російські війська все частіше використовують безпілотники іранського виробництва для бомбардування України. Саме це й спонукало Багері висловити своє вдоволення щодо ефективної роботи їхніх безпілотників в цій війні.

 «Сьогоднішнє створення світом атмосфери зарозумілості (мова на США та їх союзників - ред.) щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни противника», – сказав генерал-майор Багері.

Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді визнав, що продав зброю Москві до початку вторгнення.

Нагадаємо, Росія планує надати Ірану «передові військові компоненти» в обмін на безпілотники. 

Як повідомлялося, Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників. 

Теги: рейтинг бомбардування Іран безпілотник

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