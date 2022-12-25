Іран цинічно похизувався «ефективністю» своїх безпілотників в Україні

Росія все частіше використовують безпілотники іранського виробництва для бомбардування України

Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе у війні Росії проти України. Багрі вважає, що використання іранських свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників. Про це повідомляє Sky News.

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«Крім того факту, що багато з цих тверджень можуть бути неправдивими, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рейтинг Ісламської Республіки в області безпілотників», – заявив Багрі.

В останні місяці російські війська все частіше використовують безпілотники іранського виробництва для бомбардування України. Саме це й спонукало Багері висловити своє вдоволення щодо ефективної роботи їхніх безпілотників в цій війні.

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«Сьогоднішнє створення світом атмосфери зарозумілості (мова на США та їх союзників - ред.) щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни противника», – сказав генерал-майор Багері.

Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді визнав, що продав зброю Москві до початку вторгнення.

Нагадаємо, Росія планує надати Ірану «передові військові компоненти» в обмін на безпілотники.

Як повідомлялося, Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.