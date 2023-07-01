Іспанія виділить для України новий пакет допомоги

Глава уряду Іспанії сьогодні виступив у Верховній раді України

Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє El Mundo.

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Глава уряду Іспанії сьогодні виступив у Верховній раді України. Він зазначив, що Іспанія як головуюча країна в ЄС буде підтримувати український народ.

«Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців», - сказав він.

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Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро.

«Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни», - сказав прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

Зазначимо, 1 липня Іспанія розпочне своє піврічне головування в Раді ЄС відповідно до системи ротації між 27 державами-членами. Іспанія під час головування в Раді Європейського Союзу зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї.

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До слова, Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.