Прем'єр-міністр Іспанії прибув до Києва

Санчес: «Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським»

Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

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Санчес написав у суботу, що вже прибув до Києва та опублікував відео з вокзалу.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ Будь ласка, читайте текст після реклами July 1, 2023

«Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир», – зауважив Санчес.

Зазначимо, 1 липня Іспанія розпочне своє піврічне головування в Раді ЄС відповідно до системи ротації між 27 державами-членами. Іспанія під час головування в Раді Європейського Союзу зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде в Україну вже цієї суботи, 1 липня.

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До слова, Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.