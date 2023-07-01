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Прем'єр-міністр Іспанії прибув до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Іспанії прибув до Києва
Санчес: «Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським»
фото: скріншот з відео Педро Санчеса

Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

Санчес написав у суботу, що вже прибув до Києва та опублікував відео з вокзалу.

«Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир», – зауважив Санчес.

Зазначимо, 1 липня Іспанія розпочне своє піврічне головування в Раді ЄС відповідно до системи ротації між 27 державами-членами. Іспанія під час головування в Раді Європейського Союзу зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде в Україну вже цієї суботи, 1 липня.

До слова, Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

Теги: Київ Іспанія Володимир Зеленський Педро Санчес

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