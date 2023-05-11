Іспанія повідомила про свої плани під час головування в Раді ЄС

Альбарес: «Ми підтримуємо Україну та її захист від порушення її територіального суверенітету»

Іспанія зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї

Іспанія під час майбутнього головування в Раді Європейського Союзу цього року зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї. Про це йшлося під час спільної пресконференції в середу в Вашингтоні за участі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, повідомляє Укрінформ.

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«Іспанія дала чітко зрозуміти, що забезпечення постійної підтримки України та принципів, закладених у Статуті ООН, в тому числі щодо національного суверенітету й територіальної незалежності, буде в центрі уваги її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу», – заявив Блінкен після зустрічі з іспанським колегою.

Посадовець підкреслив, що це лише один із багатьох способів, якими Іспанія демонструє лідерство в об’єднанні союзників і партнерів навколо спільних інтересів і цінностей.

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Сам міністр Альбарес, зі свого боку, підтвердив, що Іспанія від першого дня повномасштабного вторгнення засудила агресію РФ, підтримала Україну та має твердий намір робити це й далі.

«Ми підтримали десять пакетів санкцій з боку ЄС проти Росії. Ми підтримали використання Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України», - наголосив іспанський міністр.

Голова МЗС також нагадав, що його країна докладає зусиль щодо судового переслідування за воєнні злочини в Україні, прийняла близько 170 тисяч українських біженців та готова прийняти більше, якщо нинішня «гуманітарна катастрофа» триватиме. Альбарес також підкреслив, що Іспанія надала ЗСУ танки Leopard-2, протиповітряні батареї, крім того, працює над зменшенням наслідків продовольчої та енергетичної криз, які посилилися через російську агресію.

«Ми підтримуємо Україну та її захист від порушення її територіального суверенітету. Ми будемо підтримувати це допоки на кордонах України знову не настане мир і Україна не зможе відновити повний суверенітет», – підкреслив міністр закордонних справ Іспанії.

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Зазначимо, Іспанія розпочне 1 липня піврічне головування в Європейському Союзі.

Нагадаємо, частина іспанських танків Leopard 2 вже на шляху до України. Шість одиниць, уже прямують в Україну. Про це заявила міністерка оборони Маргарита Роблес.

Також стало відомо, що Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами. Витрати на підтримку такого центру становитимуть 150-200 млн євро на рік, а робота центру може розпочатися вже наприкінці травня.