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Іспанія хоче виділити €250 мільйонів на допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іспанія хоче виділити €250 мільйонів на допомогу Україні
Іспанія мобілізує понад 24 тисячі тонн гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Уряд Іспанії зобов'язався у Лондоні виділити Україні €250 мільйонів

Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час Конференції з відновлення України, яка проходить 21-22 червня у Лондоні.

За словами дипломата, уряд Іспанії зобов'язався у Лондоні виділити Україні €250 мільйонів.

«У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі €7 мільйонів, про яке я оголошую сьогодні. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених», – сказав Хосе Мануель Альбарес.

Очільник МЗС Іспанії також додав, що країна мобілізує понад 24 тисячі тонн гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції.

Альбарес також зазначив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я та залізниця, щоб допомогти у відновленні.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.

До слова, міністерство закордонних справ Франції виділить додаткові €40 мільйонів допомоги для цьогорічної реконструкції України. Кошти використають для аварійної реконструкції критичної інфраструктури, медичного обладнання та, у разі необхідності, енергетичних обʼєктів в очікуванні наступної зими.

Також Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні, який, зокрема, включатиме гуманітарну допомогу.

Теги: МЗС Іспанія гуманітарна допомога

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