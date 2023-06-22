Ексрадник Зеленського разом з російським бізнесменом створюють гіперзвукову зброю: деталі

Ексміністр фінансів України працює у компанії російського бізнесмена, тому що вона займається розробкою гіперзвукових безпілотників для ЗСУ

Ексміністр фінансів України та колишній радник Зеленського Олександр Данилюк працює у компанії російського бізнесмена, яка займається розробкою гіперзвукових безпілотників. Про це йдеться у матеріалі «BBC-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про те, що Данилюк у співпраці з росіянином займається проєктом зі створення гіперзвукових апаратів, які, зокрема, можуть застосовуватись у військовій сфері стало відомо на авіасалоні Ле-Бурже, де компанія продемонструвала декілька прототипів гіперзвукових БПЛА.

Ексміністр фінансів України та колишній радник Зеленського Олександр Данилюк пояснив, що працює у компанії російського бізнесмена Михайла Кокоріча Destinus, тому що вона займається розробкою гіперзвукових безпілотників для ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Опрацьовуємо деякі продукти, які вже зараз є в Україні, які використовують ЗСУ для того, щоб захистити Україну і зробити Європу сильнішою та принести мир на нашу землю якомога скоріше. Робота спрямована на допомогу Україні. Розробляємо важливі продукти для нашої армії. Це для мене ключове. І тут не має значення паспорт», - сказав Данилюк.

Щодо того, як фінансист став дотичним до авіаційної сфери, Данилюк пояснив, що це його «захоплення з дитинства», оскільки він зростав у Києві біля літакобудівного заводу «Антонов».

За словами Данилюка, наразі компанія Кокоріча Destinus розробляє військовий аналог цивільного гіперзвукового безпілотника, який зможе використовуватися як дрон. Він ще не готовий, але це "питання декількох місяців". Українська влада про співпрацю із компанією Destinus не повідомляла.

Нагадаємо, Олександр Данилюк був на посаді міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана з квітня 2016 року до червня 2018 року. Данилюка достроково звільнила Верховна Рада, цьому передував публічний конфлікт із Гройсманом. Пізніше, Олександр Данилюк приєднався до команди Володимира Зеленського. Він виконував роль радника під час передвиборчої кампанії, а в травні 2019 року став секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Однак, через «підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі», він вирішив звільнитися з цієї посади. Після цього недовго очолював Національний депозитарій, а згодом зник із публічної сфери.