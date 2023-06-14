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Держсекретар США Блінкен відвідає Китай: деталі візиту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Держсекретар США Блінкен відвідає Китай: деталі візиту
Минулий візит Ентоні Блінкена в Китай скасувався, адже над територією США виявили китайську повітряну кулю-шпигуна
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен обговорить потенційну співпрацю між США та Китаєм

18 червня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Китаю. Про це повідомляє Держдеп США. 

Під час візиту до Пекіна очільник американської дипломатії зустрінеться з високопосадовцями КНР та обговорить важливість підтримки відкритих каналів комунікації для відповідального ведення відносин між США й КНР.

«Він також порушить двосторонні питання, що викликають занепокоєння, глобальні та регіональні питання, а також потенційну співпрацю у вирішенні спільних транснаціональних викликів», – додали у Державному департаменті США.

У Міністерстві закордонних справ КНР уточнюють, що візит держсекретаря США триватиме з 18 по 19 червня. Китайська сторона не повідомляє жодних деталей візиту американського топдипломата, зокрема, щодо запланованих переговорів із китайськими очільниками.

Нагадаємо, що поїздка держсекретаря США до Китаю планувалась ще в лютому, проте після виявлення китайської повітряної кулі-шпигуна над територією Сполучених Штатів він її скасував. Відтоді були контакти між США та Китаєм були рідкісними, оскільки зросла напруга через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню та підтримку війни Росії проти України. Минулого тижня міністр оборони Китаю відхилив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна про зустріч на полях симпозіуму з безпеки в Сінгапурі. Однак незабаром після відкладення своєї поїздки до Пекіна Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

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Теги: Китай Ентоні Блінкен США

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