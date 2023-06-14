Держсекретар США Блінкен відвідає Китай: деталі візиту

Ентоні Блінкен обговорить потенційну співпрацю між США та Китаєм

18 червня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Китаю. Про це повідомляє Держдеп США.

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Під час візиту до Пекіна очільник американської дипломатії зустрінеться з високопосадовцями КНР та обговорить важливість підтримки відкритих каналів комунікації для відповідального ведення відносин між США й КНР.

«Він також порушить двосторонні питання, що викликають занепокоєння, глобальні та регіональні питання, а також потенційну співпрацю у вирішенні спільних транснаціональних викликів», – додали у Державному департаменті США.

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У Міністерстві закордонних справ КНР уточнюють, що візит держсекретаря США триватиме з 18 по 19 червня. Китайська сторона не повідомляє жодних деталей візиту американського топдипломата, зокрема, щодо запланованих переговорів із китайськими очільниками.

Нагадаємо, що поїздка держсекретаря США до Китаю планувалась ще в лютому, проте після виявлення китайської повітряної кулі-шпигуна над територією Сполучених Штатів він її скасував. Відтоді були контакти між США та Китаєм були рідкісними, оскільки зросла напруга через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню та підтримку війни Росії проти України. Минулого тижня міністр оборони Китаю відхилив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна про зустріч на полях симпозіуму з безпеки в Сінгапурі. Однак незабаром після відкладення своєї поїздки до Пекіна Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.