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Байден планує зустрітись із Сі Цзіньпінем: ЗМІ розкрили подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден планує зустрітись із Сі Цзіньпінем: ЗМІ розкрили подробиці
Джо Байден
фото з відкритих джерел

На думку Байдена, керівництво Китаю не знало деталей щодо шпигунської повітряної кулі, яку США збили в лютому

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, американський лідер вважає, що керівництво Китаю не знало подробиць щодо шпигунської повітряної кулі, яку США збили у своєму повітряному просторі в лютому.

«Китай має деякі законні труднощі, не пов’язані зі Сполученими Штатами... Але я не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається», – припустив Байден.

На його думку, ситуація з кулею була для Китаю радше незручною, ніж навмисною.

Нагадаємо, 18 червня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Китаю.

Спочатку планувалося, що Блінкен прилетить до Пекіна в лютому, але тоді його візит був скасований після виявлення над територією Сполучених Штатів китайської повітряної кулі-шпигуна.

У Вашингтоні заявили, що не очікують від поїздки Блінкена прориву в складних відносинах США з Китаєм, але сподіваються, що цей візит прокладе шлях для активізації спілкування між високопоставленими чиновниками двох країн за всіма напрямками.

Як повідомлялося, сам Блінкен заявив, що однією з головних цілей його поїздки до Китаю є встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами.

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Теги: Китай Сі Цзіньпін США Джозеф Байден

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