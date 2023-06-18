Держсекретар США Блінкен прибув до Китаю: подробиці поїздки

Блінкен зустрінеться з китайськими високопосадовцями з метою встановити відкриті та довговічні канали зв’язку між двома країнами

У неділю 18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з офіційним візитом. Таким чином, він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як очікується, Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Цінь Ганом, першим дипломатом Китаю Ван І та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном з метою встановити відкриті та довговічні канали зв’язку між двома країнами.

Видання пише, що візит держсекретаря США прокладе шлях до нових двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, включаючи можливі поїздки міністра фінансів Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо. Це також може створити основу для зустрічей Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена на багатосторонніх самітах пізніше цього року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що під час виступу на пресконференції в п’ятницю перед від’їздом до Пекіна Блінкен сказав, що його поїздка має три головні цілі: створення механізмів для врегулювання криз, просування інтересів США та союзників і пряме обговорення пов’язаних проблем, а також вивчення сфер потенційної співпраці.

«Якщо ми хочемо бути впевненими, що наша конкуренція з Китаєм не переросте в конфлікт, те, з чого варто почато, – це спілкування», – наголосив Блінкен.

Крім того, він повідомив, що під час візиту також порушить питання громадян США, затриманих у Китаї за звинуваченнями, які, на думку Вашингтона, є політично вмотивованими.

Водночас, за даними джерел видання, жодна сторона не очікує на прориви у відносинах, оскільки країни розходяться щодо низки питань. Однак і Пекін, і Вашингтон дедалі частіше висловлюють зацікавленість у досягненні більшої стабільності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, спочатку планувалося, що Блінкен прилетить до Пекіна в лютому, але тоді його візит був скасований після виявлення над територією Сполучених Штатів китайської повітряної кулі-шпигуна.

Як повідомлялося, сам Блінкен назвав однією з головних цілей його поїздки до Китаю встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців.