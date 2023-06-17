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Блінкен назвав головну ціль своєї поїздки до Китаю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Блінкен назвав головну ціль своєї поїздки до Китаю
Ентоні Блінкен здійснить візит до Китаю 18 червня
фото з відкритих джерел

Після місяців ескалації напруженості між двома країнами Блінкен планує взяти участь у серії переговорів із керівництвом Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що однією з головних цілей його поїздки до Китаю є встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами. Про це повідомляє Kyodo.

Блінкен переконаний, що для двох країн і для решти світу важливо, щоб США та Китай могли відповідально впоратися зі своїми розбіжностями, усунути непорозуміння та уникнути прорахунків.

«Інтенсивна конкуренція вимагає постійної дипломатії, аби гарантувати, що конкуренція не переросте в конфронтацію чи конфлікт», – сказав держсекретар.

Ще двома важливими цілями він назвав просування інтересів та цінностей Сполучених Штатів, у тому числі відверто говорити про «реальні занепокоєння з низки питань», а також досліджувати потенційні сфери співпраці, де інтереси двох країн перетинаються, такі як глобальна економічна стабільність і зміна клімату.

Після місяців ескалації напруженості між двома країнами Блінкен планує взяти участь у серії переговорів із високопоставленими китайськими чиновниками протягом двох днів, у тому числі може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про цю поїздку домовилися президент США Джо Байден і Сі в листопаді минулого року під час зустрічі в Індонезії, де вони погодилися з необхідністю комунікації на високому рівні між двома країнами, попри розбіжності з різних питань та інтенсивне географічне суперництво, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Спочатку планувалося, що Блінкен прилетить до Пекіна в лютому, але тоді його візит був скасований після виявлення над територією Сполучених Штатів китайської повітряної кулі-шпигуна.

У Вашингтоні заявили, що не очікують від поїздки Блінкена прориву в складних відносинах США з Китаєм, але сподіваються, що цей візит прокладе шлях для активізації спілкування між високопоставленими чиновниками двох країн за всіма напрямками.

Сам Блінкен сказав: «Це важливий, але, в певному сенсі, недостатній крок, тому що потрібно зробити багато роботи».

Нагадаємо, 18 червня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Китаю.

Теги: США Китай Ентоні Блінкен

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