Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет (фото, відео)
Система ППО «Залізний купол» не встигає збивати всі ракети
фото: ізраїльські ЗМІ

Через ракетний обстріл у країни закрили для цивільних рейсів повітряний простір

Сьогодні, 6 квітня, Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет. Про це повідомляють Al Jazeera.

Також інформацію поширюють у новинних Telegram-каналах. Удар припав по північній частині країни – там оголосили повітряну тривогу. Наразі відомо про мінімум трьох постраждалих.

Через ракетний обстріл у цій частині країни закрили для цивільних рейсів повітряний простір. Система ППО «Залізний купол» не встигає збивати всі ракети, тому по території країни зафіксовано «прильоти». Зазначається, що це один із найбільших ракетних обстрілів за останній час.

Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет (фото, відео) фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.

 

 

Теги: ракета Ліван Telegram військові обстріл Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Санкт-Петербурзі мешканців будинку евакуювали через коробку цукерок
У Санкт-Петербурзі мешканців будинку евакуювали через коробку цукерок
Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет (фото, відео)
Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет (фото, відео)
У Японії зник безвісти військовий гелікоптер з 10 членами екіпажу на борту
У Японії зник безвісти військовий гелікоптер з 10 членами екіпажу на борту
Данілов розповів про ракетний потенціал росіян
Данілов розповів про ракетний потенціал росіян
ФСБ почала викликати на допит росіян, які втекли від мобілізації за кордон
ФСБ почала викликати на допит росіян, які втекли від мобілізації за кордон
Поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон
Поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
31K
Росіяни заявили про падіння українського літака
30K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
23K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
15K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
14K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Сьогодні, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту