Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет (фото, відео)

Через ракетний обстріл у країни закрили для цивільних рейсів повітряний простір

Сьогодні, 6 квітня, Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет. Про це повідомляють Al Jazeera.

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Також інформацію поширюють у новинних Telegram-каналах. Удар припав по північній частині країни – там оголосили повітряну тривогу. Наразі відомо про мінімум трьох постраждалих.

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Через ракетний обстріл у цій частині країни закрили для цивільних рейсів повітряний простір. Система ППО «Залізний купол» не встигає збивати всі ракети, тому по території країни зафіксовано «прильоти». Зазначається, що це один із найбільших ракетних обстрілів за останній час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.