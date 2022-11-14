Ізраїль атакував військовий аеродром у Сирії, який використовувала РФ – Reuters

За інформацією ЗМІ, удари були завдані по злітно-посадковій смузі авіабази Шайрат

Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові. Про це повідомляє Reuters з посиланням на медіа Сирії.

Сирійське державне інформагентство SANA повідомило, що в результаті ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.

За даними джерел Reuters, атакована авіабаза нещодавно використовувалася ВВС Ірану. Крім того, Росія, яка зберігає значну військову присутність у Сирії, розмістила війська поряд з авіабазою Шайрат, і за останні три роки військові РФ значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.

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Військове джерело, не уповноважене робити публічні заяви, повідомило Reuters, що удари були завдані по злітно-посадковій смузі.

Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що ізраїльські літаки випустили по базі Шайрат чотири ракети з повітряного простору Лівану.

Нагадаємо, 17 вересня Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска. Внаслідок атаки загинули п'ятеро військових.

Також 31 серпня військово-повітряні сили Ізраїлю атакували міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії, завдавши кілька ракетних ударів.

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