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В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
У Тель-Авіві стався теракт
фото з відкритих джерел

Очевидці розповідають, що нападник відкрив вогонь з вікна автомобіля

Увечері, на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після чого наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.

В результаті цього поранено було шість людей, ще одну – вбито.

Про це повідомляє Тimes of Іsrael.

За даними поліції, стрілянина трапилась у двох місцях – на вулиці Кауфманна і біля парку Чарльза Клора.Там невідомий напав на перехожих.

За даними ЗМІ, на одному місці атаки одна людина отримала важкі поранення, а на іншому – п’ятеро постраждалих внаслідок тарану. Також є один загиблий.

Очевидці розповідають, що нападник відкрив вогонь з вікна автомобіля. Потім він наїхав на людей, вийшов і почав стріляти зі зброї.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив посилити сили безпеки у країні. Це необхідно для боротьби зі зростаючою кількістю терактів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю, 26 березня, відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди з судовою реформою. Через це тисячі людей вийшли на протести.

Теги: відео стрілянина теракт Ізраїль злочинець зброя

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