Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази (відео)

Удари були завдані у відповідь на порушення безпеки з боку «ХАМАСу» протягом останніх кількох днів

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС». Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

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«Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удари по тунелю терористів у районі Бейт-Ханун і тунелю терористів у районі Хан-Юніс, який був зруйнований у ході операції «Вартові стін». Після удару були виявлені зусилля, спрямовані на його відновлення. Обидва тунелі не перетинали ізраїльську територію і не становили загрози для ізраїльського цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

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Також Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС», у північній і центральній частинах Сектору Гази. Удари, як зазначається, були завдані у відповідь на порушення безпеки з боку «ХАМАСу» протягом останніх кількох днів.

Нагадаємо, що 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.