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Страйкують McDonald's, аеропорт, кінотеатри. Що відбувається в Ізраїлі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Страйкують McDonald's, аеропорт, кінотеатри. Що відбувається в Ізраїлі
Протестувальники в Ізраїлі виступають проти скандальної судової реформи
фото: Reuters

Через масовий страйк в Ізраїлі зупинив роботу головний аеропорт країни Бен-Гуріон

Нові компанії та організації оголошують про негайне приєднання до загального страйку в Ізраїлі, раніше оголошеного головою організації профспілок країни. Зокрема, про негайну участь у страйку оголосила Електрична компанія, великі мережі кінотеатрів, мережа McDonald's. Про це повідомляють ЗМІ.

Страйк також паралізував роботу головного аеропорту Бен-Гуріон. За словами лідера профспілки авіагаваней Ізраїлю Пінхаса Ідану, у рамках загального страйку працівники авіапорту заблокували виконання рейсів.

Що стосується рейсів, які прибувають, то до посадки будуть допущені тільки ті рейси, які вже перебувають в небі. Страйки також відбуваються в університетах, лікарнях та інших секторах. У країні не працюють дитячі садки, школи та торгівельні центри.

Страйки проводяться на знак протесту проти судової реформи та звільнення міністра оборони Йоава Галланта після того, як він закликав уряд заморозити законодавство про судову реформу. Зазначимо, що скандальна судова реформа включає надання парламенту можливості скасовувати рішення, прийняті Верховним судом.

Уночі через звільнення Галланта та скандальну реформу десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон у Тель-Авіві. 

Протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі, проте поліціянти силою розігнали масовий протест. Проти демонстрантів використали водомети. 

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер партії ШАС Ар'є Дері під тиском масових протестів виступають за припинення просування закону про судову реформу.  

Теги: Ізраїль протест Беньямін Нетаньягу

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