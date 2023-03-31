Ракетний обстріл Краматорська, масована атака «шахедів» на Харківщину: ситуація в регіонах

Поблизу Кузьминого та Стельмахівки минулої доби росіяни спробували вести наступальні дії,

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі ворогом здійснено 6 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області: Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської. Стріляли з мінометів та артилерії. Без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території 3 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської.

Краснопільська громада: внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.

У Середино-Будській громаді в результаті обстрілу пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок

Запорізька область

Ворог атакував Запоріжжя та передмістя обласного центру. Руйнувань зазнало підприємство. У передмісті удар прийшовся на сільськогосподарське підприємство та цивільну забудову. Фахівці працюють над гасінням пожежі у приватному будинку та ліквідацією наслідків від вибухової хвилі. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

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Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, Преображенка, Мала Токмачка, Чарівне, Ольгівське, Степногірськ, Кам'янське, Степове. Надійшло 30 повідомлень про руйнування

Дніпропетровщина

Вчора ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. Обстріляв з артилерії Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Вчора ввечері ворог завдав ударів 9-ма ракетами (попередньо 5В55К до ЗРК С-300) по Харкову. 2 ракети влучили по території АЗС Укргазвидобування в Новобаварському районі. Одна ракета влучила в дорогу в Новобаварському районі. Дві ракети влучили на територію поруч з приватними будинками в Новобаварському районі, пошкоджено шибки, двері, паркани та дах. Також ракети влучили на територію в\ч, на територію СІЗО.

Поранення зазнали троє співробітники СІЗО – чоловіки 36 та 45 років і жінка 36 років. Стан постраждалих легкий, госпіталізації не потребували.

Також ворог здійснив масовану атаку БПЛА «Шахед» на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі с. Донець. Постраждав 44-річний охоронець та 66-річний працівник об‘єкту. Обоє госпіталізовані у середньому стані.

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Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Купянського району вчора вдень пошкоджені житлові будинки, господарські споруди.

Луганщина

Поблизу Кузьминого та Стельмахівки минулої доби росіяни спробували вести наступальні дії, безуспішно.

Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське і Білогорівка. Росіяни намагаються паспортизувати якомога більше людей до так званих «перших виборів». Зокрема, в Алчевську, Кадіївці та у населених пунктах поблизу цих міст консультаційні пункти з перекладу документів з української мови, що необхідно для отримання паспорту рф, із квітня відкриють у школах. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Краматорська. Дві ракети влучили у житловий сектор. Пошкоджено 8 приватних будинків. За попередньою інформацією, без жертв.

За добу – обстріли з рсзв «Смерч», артилерії, ракетний удар. Обстріляні: Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, с.Кутузівка Пошкоджено 19 житлових будинків, чотири цивільних автомобіля, ЛЕП. На Донеччині за добу: одна людина загинула, 6 поранених.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

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Херсонщина

Рашисти продовжують обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів. За минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 243 снаряди. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації «Градів» та артилерії.

Місто Херсон ворог обстріляв дев'ять разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Вчора зранку російська авіація атакувала село Львове Бериславського району. Ворог прицільно вдарив керованими авіабомбами по мирних людях. Вибуховою хвилею та уламками снарядів понівечено близько десяти домівок місцевих жителів. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали.

У Великій Олександрівці вибухнула залишена російськими військами міна. 67-річний чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя, й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя. 37-річний чоловік загинув на місці.

З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.