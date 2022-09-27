Ізраїль висловив свою позицію щодо російських «референдумів» в Україні

Ізраїль не визнає російські псевдореферендуми в Україні

Ізраїль підтримує територіальну цілісність України

Ізраїль не визнає так звані «референдуми» на окупованих територіях України. Про це заявив ізраїльський посол Міхаель Бродський, передає «РБК-Україна».

За словами Бродського, Ізраїль підтримує територіальну цілісність України.

«Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не визнає результати «референдумів» у чотирьох регіонах України», – зазначив він.

Псевдореферендуми на окупованих територіях України не визнали багато країн світу, зокрема: Німеччина, Велика Британія, Франція, Канада, Китай, Туреччина, Сербія.

НАТО та Євросоюз також не визнають результати псевдореферендумів.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.