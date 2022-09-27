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«Референдуми» на окупованих територіях: ЦВК зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Референдуми» на окупованих територіях: ЦВК зробила заяву
Окупанти підсумували результати фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня
фото ілюстративне

ЦВК засуджує проведення псевдореферендумів та закликає світ не визнавати їх нікчемні результати

Під час сьогоднішнього засідання Центральна виборча комісія України ухвалила рішення, яким засудила протиправну організацію та проведення 23-27 вересня 2022 року окупаційними адміністраціями Російської Федерації на тимчасово окупованих частинах територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей псевдореферендумів стосовно їх приєднання до РФ, а будь-які їх нікчемні результати постановила не визнавати. Про це йдеться на сайті Комісії.

Зазначається, що «референдуми» не мають нічого спільного з демократичними референдумами. Вони є незаконними з позиції Конституції України та міжнародного права, а отже, не матимуть жодної юридичної сили.

«Таке дійство ще більше переконує весь цивілізований світ у загарбницьких намірах держави-окупанта, свідчить про продовження грубих порушень росією державного суверенітету і територіальної цілісності України», – зазначають в ЦВК.

Відомо, що окупанти підсумували результати фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тож нинішнє незаконне «голосування» – театральна вистава, створена для картинки на російському телебаченні.

«Намагання Росії змінити конституційно закріплений статус Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей як невід’ємних складових частин України, зокрема, шляхом проведення псевдореферендумів про приєднання до російської федерації, є грубим порушенням державного суверенітету та територіальної цілісності України, встановлених Конституцією України. А також – порушенням низки міжнародних актів», – додають в Комісії.

ЦВК зазначає, що питання про зміну території України можуть вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі, що призначається Верховною Радою України. Більш того, організація і проведення референдумів на території суверенної незалежної України мають здійснюватися відповідно до положень Конституції та законів України і лише тими органами, які утворені та уповноважені на це законами. На сьогодні таких органів на тимчасово окупованих територіях немає.

Умови проведення референдуму мають забезпечити передусім повагу до основних прав людини і громадянина, свободу формування волі виборців, свободу волевиявлення виборців, протидію будь-яким фальсифікаціям, а також безпеку громадян, що не може бути забезпечено в умовах війни та окупації. Закони України забороняють проведення виборів та референдумів в умовах воєнного стану.

«Ці псевдореферендуми є юридично нікчемними заходами, організованими окупаційними адміністраціями як чергова спроба протиправної анексії Російською Федерацією українських земель. А отже, їх результати не мають жодних правових наслідків і не можуть бути сприйняті та визнані ні Українською державою, ні міжнародною спільнотою», – додають у відомстві.

Також Комісія вчергове наголосила на наявності кримінальної відповідальності за участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території (стаття 111-1 Кримінального кодексу України), а також за пособництво державі-агресору (стаття 111-2 КК).

Відтак, ЦВК закликала іноземні держави та міжнародні організації засудити дії РФ та її окупаційних адміністрацій щодо організації та проведення в Україні псевдореферендумів на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей стосовно їх приєднання до рф, не визнавати жодних результатів таких псевдореферендумів, а також сприяти якнайшвидшому припиненню росією окупації українських територій.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

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Теги: окупанти референдум росія Україна ЦВК

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