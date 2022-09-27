Псевдореферендуми на окупованих територіях. Росія намалювала шокуючі результати
Рашисти заявляють, що у Запорізькій області за приєднання до РФ проголосували 98,19% з усіх присутніх
Росія опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. Про це передають росЗМІ.
Окупанти заявляють, що за приєднання до РФ проголосували нібито:
- у Запорізькій області – 98,19% (дані з 18% голосів);
- у Донецькій – 97,91% (дані з 14% голосів);
- у Луганській – 97,82% (дані з 13% голосів);
- у Херсонській області – 96,97% (дані з 14% голосів).
Раніше повідомлялося, що Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів.
Окупанти заявляють, що новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини.
Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.
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