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Псевдореферендуми на окупованих територіях. Росія намалювала шокуючі результати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Псевдореферендуми на окупованих територіях. Росія намалювала шокуючі результати
За приєднання Херсонській області до Росії проголосували нібито 96,97% присутніх на «референдумі»
фото ілюстративне

Рашисти заявляють, що у Запорізькій області за приєднання до РФ проголосували 98,19% з усіх присутніх

Росія опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. Про це передають росЗМІ.

Окупанти заявляють, що за приєднання до РФ проголосували нібито:

  • у Запорізькій області – 98,19% (дані з 18% голосів);
  • у Донецькій – 97,91% (дані з 14% голосів);
  • у Луганській – 97,82% (дані з 13% голосів);
  • у Херсонській області – 96,97% (дані з 14% голосів).

Раніше повідомлялося, що Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів.

Окупанти заявляють, що новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини. 

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

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Теги: росія війна референдум Україна окупанти

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