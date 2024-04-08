Ізраїль заявив, що війна із ХАМАСом далека від завершення

Начальник штабу ЦАХАЛ наголосив, що Ізраїль веде цю війну по-іншому

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), генерал-лейтенант Герці Га-Леві повідомив, що війна із ХАМАСом закінчиться не скоро. Про це повідомляє The Times of Israel.

Герці Га-Леві зазначив, що ізраїльська армія буде знати, як повернутися до бойових дій у разі тимчасового перемир'я в рамках угоди про звільнення заручників. Він сказав, що повернення заручників до Ізраїлю є більш нагальним питанням, ніж інші цілі.

Начальник штабу ЦАХАЛ наголосив, що Ізраїль веде цю війну по-іншому та що вона відрізняється від попередніх.

«Війна у Газі триває, і ми далекі від того, щоб зупинитися. Високопосадовці ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми до них доберемося. Ми робимо успіхи, продовжуючи вбивати усе більше терористів і командирів та знищувати все більше інфраструктуру тероризму, зокрема і минулої ночі», – сказав Га-Леві.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю заявив, що Тель-Авів не дозволить бригадам ХАМАС діяти в будь-якій частині смуги: «У нас є плани, і коли вирішимо, ми будемо діяти».

«Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо доставку гуманітарної допомоги до Сектору. Інтерес ХАМАС полягає в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі та вимагати припинення війни», – зазначив начальник штабу ЦАХАЛ.

Генерал-лейтенант зауважив, що ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу та перешкоджає її розподілу, щоб повернути і контролювати Сектор Гази. На його переконання, цього не повинно статися.

«Тому ми продовжуємо позбавляти ХАМАС його військового й урядового потенціалу, щоб забезпечити стабільність в регіоні», – сказав Герці Га-Леві.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль».

Згодом, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що виведення Ізраїлем військових з південної частини Сектору Газа пов'язане з проведенням переоснащення особового складу та для відпочинку.