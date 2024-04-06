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Атака на Харків та затримка допомоги від США. Головне за 6 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака на Харків та затримка допомоги від США. Головне за 6 квітня
6 квітня близько 15 години окупанти обстріляли Харків
фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти вкотре атакували Харків

Росія вдруге за день вдарила по Харкову, Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян, Затримка допомоги від США: американський дипломат назвав головну причину, Нідерланди повідомили, коли та скільки F-16 передадуть ЗСУ, Із українського порту вийшло судно з рекордним вантажем, Ухилянтам ймовірно блокуватимуть рахунки та заборонять керування транспортними засобами. «Главком» склав добірку новин 5 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія вдруге за день вдарила по Харкову

Російські окупанти сьогодні, 6 квітня, близько 15 години обстріляли Харків. В результаті ворожої атаки в місті загинула людина. Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.

«За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення», – додав глава ОВА.

За його словами, також є пошкодження цивільної інфраструктури та загорання автомобіля.

«Триває огляд профільними службами», – додав Синєгубов.

«Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян

Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян. Але для захисту зброя є. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону «Єдині новини».

«Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави – є кілька ініціатив, які почали працювати і у нас надходить зброя. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян – відповідної зброї не вистачає… Працювати по їхніх військових аеродромах, працювати по їхніх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їхніх гелікоптерах, працювати по їхніх складах і базах – для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш – поки так», – сказав президент.

Затримка допомоги від США: американський дипломат назвав головну причину

Головною причиною затримки із ухваленням Конгресом США допомоги для України є політика ізоляціонізму, якої дотримується впливова частина республіканців. Про це в інтерв'ю Forbes заявив експосол США в ЄС Гордон Сондленд, який навесні 2024-го року зареєструвався як лобіст України у Вашингтоні.

«Є дуже сильна фракція, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн. Тож, це не просто затримка, а фундаментальна зміна у США», – пояснив він.

Гордон Сондленд заявив, що підтримує Республіканську партію, але не згоден з такою позицією в тих випадках, коли війни ведуться за справедливість, а саме за суверенітет та кордони, як у випадку з Україною.

«Мене дуже розчаровує, що деякі члени моєї партії не пам’ятають історії 30-х років минулого сторіччя. Коли умиротворення Гітлера та ізоляціонізм призвели до мільйонів смертей», – зауважив він.

Причиною поширення ідеї ізоляціонізму у республіканців, на його думку, став надто відкритий кордон з Мексикою під час президентства Джо Байдена.

«Багато республіканців розчаровані цією політикою і не можуть провести через Конгрес законопроєкт, який би змінив її. Тому використовують інші приводи, такі як Україна, Ізраїль та кажуть: поки не розвʼяжемо проблему кордону, нічого не робитимемо», – наголосив Сондленд.

Гордон Сондленд до того, як зареєструвався лобістом України, був учасником «паралельного» каналу комунікації США з Україною за часів президентства Дональда Трампа.

Нідерланди повідомили, коли та скільки F-16 передадуть ЗСУ

Нідерланди планують передати Україні понад 20 винищувачів F-16. Перші постачання мають початися вже цього року. Про це сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв’ю «Укрінформу».

«Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури», – зазначила міністерка.

За її словами, передача винищувачів українським військовим – це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами.

«Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських», – додала Оллонґрен.

Крім того, нідерландська міністерка прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

«Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання», – резюмувала вона.

Із українського порту вийшло судно з рекордним вантажем

Із порту «Південний» вийшло судно Captain Leonidas із рекордним обсягом вантажу. Це найбільше судно, яке заходило в українські порти після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судно Captain Leonidas під прапором Панами вийшло з порту з 195,7 тисячами тонн української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина – 50 метрів, дедвейт – понад 203 тисячі тонн.

Із українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу
Із українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу
фото: Олександр Кубраков/Facebook

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн тонн вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники «зернової ініціативи» за рік існування.

За словами міністра, українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн тонн вантажів.

Ухилянтам ймовірно блокуватимуть рахунки та заборонять керування транспортними засобами

Є ймовірність того, що ухилянтам блокуватимуть рахунки, заборонять керування транспортними засобами та виїзд за кордон. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

Депутатка зазначає, що сьогодні Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки

«Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже, тепер комітет повторно буде розглядати дану норму», – написала Ірина Фріз.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Теги: війна Україна українці росія окупанти США військова допомога гуманітарна допомога гроші ЗСУ зброя

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