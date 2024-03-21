Депутат Бундестагу попередив Європу про наслідки заморожування війни в Україні

Омід Нуріпур: «Треба дивитися в очі реаліям і просто бачити, що заморожування допомагає агресору»

Депутат бундестагу, лідер Партії зелених Омід Нуріпур заявив, що заморожування війни в Україні допоможе Росії. Про це повідомляє NTV.

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Вони (українці, – «Главком») не заслуговують на те, щоб ми сиділи за столами й просто казали: «Мені більше не хочеться вести цю війну». Треба дивитися в очі реаліям і просто бачити, що заморожування допомагає агресору», – заявив Нуріпур.

Він також наголосив, що якщо Україна не поверне свої території, «це буде шаблон для наступної війни». Суть війни – суверенітет і самовизначення народу України, зазначив депутат і сказав, що Україна повинна сама визначати, як учинити.

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«Вони не колонія Німеччини, вони незалежна держава», – резюмував Нуріпур.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus. Новий пакет допомоги включатиме:

100 одиниць бронетехніки для піхоти;

100 одиниць транспортної техніки.



У коментарі для «Радіо Свобода», міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, на питання журналістів щодо прогресу щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus, зауважив, що про це «новин немає». Водночас він наголосив, що є прогрес у напрямку постачання боєприпасів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної реактивної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.