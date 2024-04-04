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Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США
Раніше повідомлялося, що Росії знадобиться від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Кемпбелл вважає, що частковий успіх у відновленні армії РФ зумовлений підтримкою Китаю, а також Північної Кореї та Ірану

Росія практично повністю відновила свої збройні сили після значних втрат під час вторгнення в Україну. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл, повідомляє Defense News.

Як зазначає видання, заява Кемпбелла викликала хвилювання, оскільки вона суперечить думці Пентагону і союзників США в Європі

Журналісти кажуть, міністр оборони США Ллойд Остін свого часу повідомив про втрати в лавах Збройних сил РФ після повномасштабного вторгнення в Україну – близько 315 тис. осіб. Попри це російські війська на деяких ділянках фронту перейшли в наступ після того, як союзники України скоротили військову допомогу. Пентагон вважає, що навіть ці локальні успіхи обійшлися окупантам недешево.

На початку 2024 року в комітеті з національної безпеки Литви дали оцінку стану російської армії. На думку чиновників, Росії знадобиться від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни. Однак Москва за два роки різко збільшила військові витрати на оборону: з 2022 року – до 6% національного ВВП у бюджеті на 2024 рік.

Курт Кемпбелл вважає, що частковий успіх у відновленні армії РФ зумовлений підтримкою Китаю, а також Північної Кореї та Ірану. Інший високопоставлений чиновник Білого дому додав, що Пекін допоміг своєму партнеру пережити економічні та військові невдачі останніх двох років.

«Ми дійсно бачили, як Китай почав допомагати відновлювати російську оборонну промислову базу, по суті, заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, яка була припинена після вторгнення Росії», – сказав чиновник.

Цього питання торкнувся президент США Джо Байден у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка відбулася 2 квітня. Голова Білого дому в соцмережі Х написав, що Вашингтон стурбований кроками Пекіна, спрямованими на підтримку російського ВПК.

«Сьогодні у мене відбулася відверта розмова з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном щодо низки питань, включно з галузями співробітництва та галузями розбіжностей... Я висловив занепокоєння у зв'язку з підтримкою КНР російської оборонно-промислової бази, її несправедливою торговельною політикою», – написав Байден.

Видання зазначає, що, попри сильний тиск росіян, українські військові, як і раніше, сподіваються на гігантську допомогу з боку США і партнерів. Без цього Збройним силам України буде, як і раніше, необхідно нормувати боєприпаси та економити на засобах ППО по всій країні.

Нагадаємо, у березні 2024 року 38% усіх атак російської армії на лінії фронту припало на південний захід від Донецька. Але Росія не досягла якихось помітних успіхів у цьому районі. 

До слова, триває 771-ша перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

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Теги: війна США росія окупанти армія

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